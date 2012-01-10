阿萨德宣称采取铁腕政策 讥讽阿盟

路透贝鲁特1月10日电（记者 Dominic Evans）---叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)周二表示，将对"恐怖分子"采取铁腕政策，并讥讽阿拉伯联盟平息叙利亚暴力活动所作出的努力。

阿萨德自去年6月以来首次面对公众发表讲话。他在长达100分钟的演讲过程中给出了一些改革承诺，但是他所作出的让步不足以安抚反对派，反对派目前决意要结束阿萨德家族逾40年的统治。

现年46岁的阿萨德同意3月对新宪法进行全民公投，随後进行已经长期推迟的多党议会选举。根据当前叙利亚宪法，阿萨德的Baath党是"国家和社会的领导者"。

不过没有迹象表明阿萨德愿意放弃权力。2000年，阿萨德在其父亲去世後继承了权力。"我不会放弃责任。"他表示。

阿萨德对阿盟的行动作出了苛刻的评论，阿盟此前派出观察团核实叙利亚是否履行阿拉伯和平倡议。他表示，"60年来，阿拉伯联盟从未能够站在维护阿拉伯国家利益的立场上。"

周一抗议者在港口城市拉塔基亚（Latakia）袭击了阿盟观察团，导致11名观察员受伤，阿盟对此予以谴责，称叙利亚未履行保护阿盟观察员的义务。

"2012年大部分时间，叙利亚政权料能保持权力。尽管军事政变将增加，军队仍可能维持凝聚力。"Eurasia Group政治风险咨询部门的Ayham Kamel认为。

叙利亚反对派组织"叙利亚全国委员会"主席布尔汉·加利温（Burhan Ghalioun）称，阿萨德的讲话很危险，因其"坚持对叙利亚人民使用暴力，认为革命是恐怖阴谋，因此暗中破坏阿拉伯国家或非阿拉伯国家解决危机的努力"。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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