“伊斯兰国”去年6月底以来在叙战场以外杀害逾两千人--人权组织

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特4月28日 - 叙利亚人权观察组织周二称，“伊斯兰国”极端组织从去年6月底以来在叙利亚战场以外至少杀害了2,154人。

叙利亚人权观察组织表示，被害者大多为叙利亚人，在非战斗情况下被斩首、石击和枪杀。该组织敦促联合国安理会采取行动。

“我们继续呼吁联合国安理会立即采取行动，阻止叙利亚人遭受屠杀，尽管一些成员国对叙利亚人民的痛苦充耳不闻，”叙利亚人权观察组织在声明中称。

该组织表示，死者包括战斗人员、平民和126名试图脱离“伊斯兰国”或被称为间谍的武装分子。

叙利亚人权观察组织的Rami Abdulrahman称，以上遇害数据不包括数名被斩首的外国记者和一名被烧死的约旦飞行员，因此实际遇害人数可能更高。数以百名被认为遭伊斯兰国俘获的人仍处于失踪状态。（完）