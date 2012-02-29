黎巴嫩前总理：俄大选後或将软化对叙利亚问题立场

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透贝鲁特2月28日电(记者 Michael Stott/Dominic Evans)---黎巴嫩一名知名政治人物表示，俄罗斯下周举行总统大选後，其反对国际社会联手对付叙利亚总统阿萨德的立场可能软化。
国际社会试图阻止阿萨德残酷镇压抗议民众，但俄罗斯和中国否决了阿盟及西方支持的一项安理会决议草案，令该问题陷入僵局。
但黎巴嫩前总理、逊尼派穆斯林政治领袖西尼乌拉（Fouad Siniora）表示，俄罗斯在叙利亚问题上的立场受到其国内政治局势的影响，总理普京在3月4日大选前选择强硬立场。
“我认为，可能会有所改变的方面是(俄罗斯的)立场---俄罗斯和中国都可能改变，”西尼乌拉接受路透采访时表示。
“叙利亚问题成为俄罗斯的内部问题。成为总统大选的一部分……(叙利亚的)鲜血成了俄罗斯与西方做交易的筹码，”他表示，并补充说，俄罗斯在大选後“可能会以更实际的态度进行磋商。”
西尼乌拉称，与俄罗斯在叙利亚拥有海军基地和向叙政府出售军火不同，中国在维护阿萨德问题上并不会得到什麽商业利益。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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