阿萨德称只有叙利亚人民可以决定他是否下台

路透莫斯科9月16日 - 周三公布的采访文字记录显示，叙利亚总统阿萨德在接受俄罗斯媒体采访时表示，只有在叙利亚人民希望他下台的情况下他才会下台，而不会屈从于西方的压力。

“我是叙利亚人民选举出来的总统，只有在人民的要求下我才会下台，而不是由美国、联合国安理会、日内瓦会议或日内瓦公约等来决定，”阿萨德说道。

“如果人民希望我继续担任总统，我就继续担任。如果人民反对，我应迅速下台。”

他表示，伊朗的帮助对打击叙利亚境内的恐怖主义至关重要；伊朗向叙利亚提供军事技术。他还表示，伊朗没有向叙利亚派出军队。

他指出，美国领导的联盟未能阻止“伊斯兰国”武装的扩张。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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