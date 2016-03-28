普京祝贺叙利亚政府收复帕尔米拉

路透莫斯科3月27日 - 克里姆林宫发言人佩斯科夫周日称，俄罗斯总统普京就叙利亚政府军夺回帕尔米拉向叙利亚总统阿萨德表示祝贺。

“阿萨德高度评价俄罗斯空军提供的帮助，并强调如果没有俄罗斯的支持，实现收复帕尔米拉这样的成功是不可能的，”塔斯社援引佩斯科夫报道。

叙利亚政府军在俄罗斯空军的强力支持下周日将“伊斯兰国”武装赶出了帕尔米拉，叙利亚军方称对武装分子进行了“致命打击”。

塔斯社报导指出，佩斯科夫表示，普京对阿萨德称，俄罗斯将继续支持叙利亚打击恐怖分子。佩斯科夫还表示，普京与联合国教科文组织总干事伊琳娜·博科娃进行了交谈，称俄罗斯将帮助帕尔米拉排雷。

叙利亚电视台称，阿萨德对普京表示，俄罗斯的空中支持和叙利亚军队的决心是帕尔米拉胜利的关键。阿萨德还说将重建帕尔米拉。

“帕尔米拉在过去几个世纪里被摧毁过不止一次……我们将重建帕尔米拉，让其成为世界文化遗产的瑰宝，”叙利亚电视台援引阿萨德报道称。（完）