独家：叙利亚政府军开始使用俄罗斯提供的新武器--消息

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透贝鲁特9月17日 - 叙利亚军方消息人士周四称，叙利亚政府军近期开始使用俄罗斯提供的新型空中和地面武器。
这名消息人士指出，这些武器很精准，很有效。并称，政府军在近几个月接受了培训，近几周开始使用这些武器。
“新型武器被送到。叙利亚政府军正在接受培训使用这些武器。事实上，军方已经开始使用其中一些（武器），”这名消息人士说道。
“这些武器非常有效，非常精准，能准确打击目标，”这名消息人士对路透称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。