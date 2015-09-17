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时事要闻 | 2015年 9月 17日 星期四 18:35 BJT

独家：叙利亚政府军开始使用俄罗斯提供的新武器--消息

路透贝鲁特9月17日 - 叙利亚军方消息人士周四称，叙利亚政府军近期开始使用俄罗斯提供的新型空中和地面武器。

这名消息人士指出，这些武器很精准，很有效。并称，政府军在近几个月接受了培训，近几周开始使用这些武器。

“新型武器被送到。叙利亚政府军正在接受培训使用这些武器。事实上，军方已经开始使用其中一些（武器），”这名消息人士说道。

“这些武器非常有效，非常精准，能准确打击目标，”这名消息人士对路透称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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