叙利亚否认俄罗斯战斗部队与叙利亚政府军一起作战

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼9月8日 - 叙利亚信息部长Omran al-Zoubi周二否认俄罗斯在叙利亚进行军事集结的报道，称没有俄罗斯战斗部队在与叙利亚政府军一起打击“伊斯兰国”等武装分子。
Zoubi表示，报道是“西方情报圈捏造出来”的，意在显示叙利亚政府军在没有外国盟友的帮助下战斗力太弱，是那些希望总统阿萨德下台的国家进一步支持叛军的借口。
“叙利亚境内没有俄罗斯军队，俄罗斯也没有在叙利亚境内采取地面、海上或是空中军事行动，”Zoubi对黎巴嫩武装组织真主党旗下的Manar电视台说道。
“这都是为了暗示叙利亚政权很弱，叙利亚政府军已经弱到需要盟友的直接援助。”
俄罗斯外长拉夫罗夫周一称，俄罗斯一直向叙利亚提供军事补给，“从未隐藏向叙利亚提供军事装备打击恐怖主义的事实”。
《纽约时报》援引美国情报分析师指出，俄罗斯曾向叙利亚派出一支军事先遣队。
中东一些知名报纸援引叙利亚消息人士报道称，越来越多的俄罗斯士兵驻扎在阿萨德的海滨据点拉塔基亚附近的一个新军事基地内。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”