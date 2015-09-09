叙利亚否认俄罗斯战斗部队与叙利亚政府军一起作战

(本文由路透中文网编译提供)

路透安曼9月8日 - 叙利亚信息部长Omran al-Zoubi周二否认俄罗斯在叙利亚进行军事集结的报道，称没有俄罗斯战斗部队在与叙利亚政府军一起打击“伊斯兰国”等武装分子。

Zoubi表示，报道是“西方情报圈捏造出来”的，意在显示叙利亚政府军在没有外国盟友的帮助下战斗力太弱，是那些希望总统阿萨德下台的国家进一步支持叛军的借口。

“叙利亚境内没有俄罗斯军队，俄罗斯也没有在叙利亚境内采取地面、海上或是空中军事行动，”Zoubi对黎巴嫩武装组织真主党旗下的Manar电视台说道。

“这都是为了暗示叙利亚政权很弱，叙利亚政府军已经弱到需要盟友的直接援助。”

俄罗斯外长拉夫罗夫周一称，俄罗斯一直向叙利亚提供军事补给，“从未隐藏向叙利亚提供军事装备打击恐怖主义的事实”。

《纽约时报》援引美国情报分析师指出，俄罗斯曾向叙利亚派出一支军事先遣队。

中东一些知名报纸援引叙利亚消息人士报道称，越来越多的俄罗斯士兵驻扎在阿萨德的海滨据点拉塔基亚附近的一个新军事基地内。(完)