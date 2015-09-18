《独家新闻》叙利亚政府军开始使用俄罗斯提供的新武器--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特9月17日 - 叙利亚军方消息人士周四称，叙利亚政府军近期开始使用俄罗斯提供的新型空中和地面武器。
这名消息人士指出，这些武器很精准，很有效。并称，政府军在近几个月接受了培训，近几周开始使用这些武器。
“新型武器被送到。叙利亚政府军正在接受培训使用这些武器。事实上，军方已经开始使用其中一些（武器），”这名消息人士说道。
“这些武器非常有效，非常精准，能准确打击目标，”这名消息人士对路透称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”