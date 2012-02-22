叙利亚军队突袭北部村庄 27名平民丧生

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透安曼2月22日电(记者 Khaled Yacoub Oweis)---叙利亚反对派组织周三称，效忠于阿萨德政府的军队对北部省份的多处村庄发动袭击，并造成至少27名青年丧生。
叙利亚人权网络(Syrian Network for Human Rights)表示，在与土耳其接壤的伊德利卜省(Idlib)的Idita、Iblin和Balshon村，这些平民青年死於家中或街道上，多数为头部或胸部中弹。
YouTube上的视频显示，街道上和房屋里躺着中弹的年轻人尸体。该视频据称由当地活动人士摄于伊德利卜省。
如果无法达成叙利亚危机的政治解决方案，联合国或不得不考虑其他手段，最终可能允许武装叙利亚反对派。
美国白宫和国务院官员周二作出上述表态，或标志着华府重心发生转移。美国政府迄今强调不支持武装叙利亚反对派，但也鲜有提及其他解决方案。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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