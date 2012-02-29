美起草涉叙决议纲要 聚焦人道主义

路透联合国2月28日电（记者 Louis Charbonneau）---西方国家大使周二称，美国已起草一份新的联合国安理会决议纲要，要求叙利亚政府允许人道主义援助人员进入该国冲突城市，并要求结束当地暴力事件。

俄罗斯与中国此前两度否决联合国涉叙决议，称西方与阿拉伯国家试图在叙利亚发起利比亚式政权更替。安理会决议旨在谴责叙利亚政府镇压民主示威活动，并要求结束叙利亚暴力冲突。

美国大使称，新的决议聚焦于叙利亚人道主义状况，西方与阿拉伯国家希望，这样能使俄罗斯与中国难以再次在安理会投出反对票。他们补充说，俄罗斯与中国支持任何一项安理会决议，都将对叙利亚总统阿萨德造成打击。

法国外长朱佩周二称，安理会正再次制定决议，本次将围绕阿萨德对示威者的军事行动带来的不断恶化的人道主义危机。联合国称已有7,500名平民在叙利亚冲突中丧生。

一位匿名西方外交官告诉路透：“尽管未形成正式决议草案，但已有一个文本。是由美国起草的，未提交安理会，仅在意见一致国家的小圈子内讨论过。”

在被问及该草案何时将能提交安理会投票时，他表示：“我不清楚时间表。”

其他外交官确认了上述官员的话，称出台这一决议的想法来自上周在突尼斯召开的“叙利亚之友”会议。

多国大使称，除了呼吁结束暴力事件、要求允许人道主义援助人员进入霍姆斯（Homs）与哈马（Hama）等城市之外，新的决议将把叙利亚政府对示威的镇压看作叙利亚人道主义危机的起因。

在被问及对新的联合国安理会决议的想法时，白宫发言人卡尼（Jay Carney）对记者表示：“我认为，我们需要聚焦于最可能成功的行动。”（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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