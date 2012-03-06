奥巴马：阿萨德下台只是时间问题

路透华盛顿/贝鲁特3月6日电(记者 Tabassum Zakaria/Dominic Evans)---美国总统奥巴马周二表示，叙利亚总统阿萨德下台只是时间问题，但他同时说道，认为美国可能采取单边行动是错误的。

奥巴马在新闻发布会上表示：“该独裁者最终会下台。”并称这不是个假设问题，只是个时间问题。

但他断然回绝了美国参议员麦凯恩的呼吁，後者敦促美国政府对阿萨德军队发动空中打击。

麦凯恩说，美国应带领国际社会保护叙利亚城镇。

奥巴马表示，认为目前能够以简单方案处理叙利亚危机，或美国能够采取单边行动的想法都是错误的。

因阿萨德不允许援助物资进入霍姆斯遭受破坏的地区并践踏人权，西方国家对阿萨德的愤怒更加强烈。

美国白宫周二表示，奥巴马致力於通过外交途径结束叙利亚暴力，称华府寻求孤立阿萨德，切断其收入来源，并鼓励反对派团结一致。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。