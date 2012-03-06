奥巴马：阿萨德下台只是时间问题

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透华盛顿/贝鲁特3月6日电(记者 Tabassum Zakaria/Dominic Evans)---美国总统奥巴马周二表示，叙利亚总统阿萨德下台只是时间问题，但他同时说道，认为美国可能采取单边行动是错误的。
奥巴马在新闻发布会上表示：“该独裁者最终会下台。”并称这不是个假设问题，只是个时间问题。
但他断然回绝了美国参议员麦凯恩的呼吁，後者敦促美国政府对阿萨德军队发动空中打击。
麦凯恩说，美国应带领国际社会保护叙利亚城镇。
奥巴马表示，认为目前能够以简单方案处理叙利亚危机，或美国能够采取单边行动的想法都是错误的。
因阿萨德不允许援助物资进入霍姆斯遭受破坏的地区并践踏人权，西方国家对阿萨德的愤怒更加强烈。
美国白宫周二表示，奥巴马致力於通过外交途径结束叙利亚暴力，称华府寻求孤立阿萨德，切断其收入来源，并鼓励反对派团结一致。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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