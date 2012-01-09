阿盟敦促叙利亚停止暴力 未邀请联合国专家介入

路透开罗1月8日电（记者 Yasmine Saleh/Ayman Samir）---阿拉伯国家联盟周日敦促叙利亚政府停止暴力镇压示威者，并允许进入该国的阿盟观察团更加自由地工作；不过阿盟没有要求联合国专家支持其和平行动。

上个月阿盟观察团进入叙利亚，检查该国政府是否履行了停止镇压抗议的承诺，不过暴力并未终止。联合国称，暴力导致逾5,000人丧生。

阿盟周日在开罗召开会议，会後称，叙利亚政府仅部分履行了停止暴力、释放囚犯和从城市撤军的承诺。

阿盟在公报中表示，将在目前有165名的基础上增加观察员数量，并给他们更多资源，并未对结束观察团使命的呼吁作出回应。民主派曾表示，阿盟的行动没有威慑力，仅在帮叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)镇压对手赢得时间。

阿盟官员称，将於1月19日出台全面的报告，评估叙利亚政府是否履行停止暴力的承诺。阿盟外长将於1月19-20日讨论报告内容。

"如果报告认为暴力没有停止，阿盟有责任对此采取行动，我们需要明确并诚实地面对叙利亚人民。"卡塔尔首相谢赫哈马德·本·贾西姆·本·贾比尔·阿勒萨尼在会後的记者会上表示。

卡特尔是阿盟轮值主席国，对阿盟的行动一直持批评态度，曾提议邀请联合国技术人员和人权专家，帮助阿盟观察员评估叙利亚是否履行承诺。阿盟称并未邀请联合国观察员。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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