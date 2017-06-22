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市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 21:34 BJT

美国热股：传Sycamore接近就收购史泰博达协议，后者盘初急升逾5%

路透6月22日 - 知情人士周三表示，在美国办公室用品零售商史泰博(Staples)求售后，私募股权投资公司Sycamore Partners已就收购该公司进入深入谈判。收购案规模可能超过60亿美元。

消息人士并称，该收购案最快可能在下周公布，Sycamore和史泰博还在继续磋商，讨论仍有可能告吹。

史泰博周四盘初股价急升5.2%，报9.11美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
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