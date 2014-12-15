受悉尼人质事件影响 主要银行关闭事发地点附近分行

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透悉尼12月15日 - 澳洲悉尼市中心一家咖啡馆周一发生数名人质遭挟持后，澳洲联邦银行(CBA)、西太平洋银行(WBC.AX)及澳新银行(ANZ.AX)宣布，位于悉尼市中心商业区(CBD)的分行关闭。
“由于警方在悉尼马丁广场(Martin Place)的行动，位于悉尼CBD的12家西太平洋银行分行今日将关闭，”西太平洋银行在推特发文表示。CBA及澳新银行也公布类似讯息。
数十名武装警察包围事发咖啡馆，马丁广场区域有澳洲央行及多家商业银行设点，亦接近新南威尔士州议会大楼。电视画面显示，咖啡馆内有数人站着，双手贴在窗户上。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：