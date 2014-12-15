受悉尼人质事件影响 主要银行关闭事发地点附近分行

路透悉尼12月15日 - 澳洲悉尼市中心一家咖啡馆周一发生数名人质遭挟持后，澳洲联邦银行(CBA)、西太平洋银行(WBC.AX)及澳新银行(ANZ.AX)宣布，位于悉尼市中心商业区(CBD)的分行关闭。

“由于警方在悉尼马丁广场(Martin Place)的行动，位于悉尼CBD的12家西太平洋银行分行今日将关闭，”西太平洋银行在推特发文表示。CBA及澳新银行也公布类似讯息。

数十名武装警察包围事发咖啡馆，马丁广场区域有澳洲央行及多家商业银行设点，亦接近新南威尔士州议会大楼。电视画面显示，咖啡馆内有数人站着，双手贴在窗户上。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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