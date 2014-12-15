悉尼咖啡馆发生劫持人质事件 警方正在处理--警方声明

路透悉尼12月15日 - 澳洲警方周一证实，他们在处理一起发生在悉尼咖啡馆内的“武装事件”。媒体报导称持枪人员劫持了人质。

“专业警官正在尝试与里面的人取得联系，”新南威尔士警方在官方的Facebook页面上发布声明称。

警方称，附近办公区的人员已经疏散，以防止发生状况。警方建议咖啡馆所在的Martin Place地区周边居民留在家里，并远离开着的窗户。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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