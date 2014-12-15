悉尼咖啡馆发生劫持人质事件 警方正在处理--警方声明

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透悉尼12月15日 - 澳洲警方周一证实，他们在处理一起发生在悉尼咖啡馆内的“武装事件”。媒体报导称持枪人员劫持了人质。
“专业警官正在尝试与里面的人取得联系，”新南威尔士警方在官方的Facebook页面上发布声明称。
警方称，附近办公区的人员已经疏散，以防止发生状况。警方建议咖啡馆所在的Martin Place地区周边居民留在家里，并远离开着的窗户。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：