悉尼咖啡馆劫持人质事件结束 共造成三人死亡

澳洲警察周二凌晨冲进悉尼咖啡馆，解救被劫持的人质，结束了这场持续16小时的劫持事件。这起事件造成三人死亡，其中包括一名持枪劫持者。警方称，据信袭击者为一名50岁男子，已经在交火中死亡，另有一名34岁男子和一名38岁女子死亡，四名人质受伤。美国一位安全官员表示，澳洲已经告诉美国政府，目前没有迹象显示枪手与已知的恐怖组织有关。路透