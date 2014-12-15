悉尼一咖啡馆有人质被劫持 现场可见伊斯兰旗帜

澳大利亚电视台周一报导称，有人质被控制在悉尼市中心一家咖啡馆内，透过窗户可看到黑色旗帜，上面有白色的阿拉伯文字。这令人担心事件可能与伊斯兰激进分子有关。全副武装的警察包围了Lindt咖啡馆，该咖啡馆位于澳洲央行所在的马丁广场，这里还有数家商业银行，离新南威尔士州议会也很近。澳大利亚总理阿博特称其正为此召集内阁国家安全委员会会议。路透