版本:
中国
时事要闻 | 2014年 12月 15日 星期一 08:51 BJT

澳洲央行上锁 应对安全威胁

路透悉尼12月15日 - 澳洲央行发言人表示，澳洲央行在Martin Place的总部上锁，里面的人都很安全。稍早据报导有持枪者在悉尼市中心一家咖啡厅挟持人质，接近央行大楼。

在人质被困在咖啡厅之后，警方已经在悉尼中央商业区展开行动。在咖啡厅的窗户上可以看到一面黑色旗帜，上面有白色阿拉伯文字。

汇市交易商表示，人质新闻可能导致了澳元略微走低。澳元/美元报0.8227美元，上周触及2010年年中以来最低点。(完)

(编译 张涛；审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐