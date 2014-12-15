焦点：悉尼咖啡馆劫持人质事件结束 共造成三人死亡

路透悉尼12月16日 - 澳洲警察周二稍早冲进悉尼咖啡馆，解救被劫持的数名人质，结束了这场持续16小时的劫持事件。这起事件造成三人死亡，其中包括一名持枪劫持者。

警察未公开这名持枪者的身份，但警方一名消息人士称其名字叫Man Haron Monis，是伊朗难民，他曾给在阿富汗战死的澳洲士兵家属发恐吓信，去年被指控共谋杀害前妻。

人质在悉尼市中心商业区的Lindt咖啡馆被劫持期间，被迫在窗户上挂出伊斯兰旗帜，引发有关是圣战分子袭击的担忧。

当地时间凌晨两点(周一1500GMT)后不久，激烈的枪声和眩晕手榴弹的爆炸声充满了空气。

就在之前不久，枪声从咖啡馆传出，随后至少六名据信被劫持的人设法逃离，警方称他们立即采取了应对行动。

“他们下了这个命令，因为他们相信，当时如果不冲进去，就会有更多人丢掉性命，”新南威尔士州警察局长Andrew Scipione说。

他在破晓前对记者表示，将展开调查，确定人质究竟是死于这名枪手之手，还是被流弹误杀。

警方称，据信袭击者为一名50岁男子，已经在交火中死亡，另有一名34岁男子和一名38岁女子死亡，四名人质受伤。

到目前为止统计的人质共有17名，其中至少有五人在周一被释放或逃脱。

“对于在悉尼的人来说，这是一起孤立事件...不要让这类事件影响到人们来我们这座城市工作或访问的信心。这只是个人行为，”Scipione说。

全球各国领导人对澳洲人质事件表达了关切。

在现场的路透目击者表示，突击后有数名伤者被担架抬出，医护人员对至少一个人实施抢救措施。

电视画面显示，劫持人质者似乎持有枪管锯短了的霰弹枪。

当地媒体报导，Monis于2012年被认定有罪，因向在阿富汗殉职的澳洲军人家庭发恐吓信。他将此举作为对澳洲参与阿富汗冲突的抗议。

他还因性侵面临逾40项指控。

美国一位安全官员表示，澳洲已经告诉美国政府，目前没有迹象显示枪手与已知的恐怖组织有关。

安全专家表示，很难防止单独行动的人发动的袭击。(完)

(编译 李爽/郑茵/杜明霞；审校 张涛/李春喜)

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