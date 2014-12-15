又有两人跑出遭劫持的悉尼咖啡馆--路透目击者

路透悉尼12月15日 - 据在现场的一名路透目击者，又有两名人质跑出被劫持的悉尼咖啡馆。

这两名女性均身穿围裙，表明她们是Lindt咖啡馆的职员。一名持枪者在该咖啡馆劫持了人数不明的人质，已经数小时。稍早，已有三名男性从咖啡馆跑出。

尚不清楚这些人质是被持枪者释放还是自行逃出。警方正在与这三名男性交谈，试图收集咖啡馆内部的消息；警方拒绝说明还有多少人质被困。(完)

(编译 王兴亚; 审校 于春红)

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