悉尼将成为离岸人民币交易中心 本月将指定清算行

路透悉尼11月3日 - 澳洲最大的城市--悉尼将成为最新的离岸人民币交易中心，中国和澳洲当局料于本月签署协议。

该协议将使悉尼继首尔、巴黎、卢森堡、伦敦、法兰克福、新加坡和香港之后，成为最新的人民币全球交易中心，并将促进人民币在国际贸易中的使用。

中国是澳洲最大的出口市场，2013年双边贸易额为1,500亿澳元左右(1,310亿美元)，但其中只有大约1%以人民币结算。

“改变这种情况需要时间，但或许五年内，我们就可以看到这个比例翻番，”中国工商银行(601398.SS)高层Anthony Issa表示。

Issa称，中国人民银行很有可能在11月晚些时候指定一家清算行，这是关键一步。

知情消息人士表示，中国有五家银行在竞逐成为清算行，包括中国银行(601988.SS)、中国工商银行、中国建设银行(601939.SS)、交通银行和中国农业银行(601288.SS)。

指定清算行将便于投资者完成金融交易，同时降低进出口业务成本。

澳洲成为离岸人民币交易中心，澳元-美元-人民币兑换将简化为澳元-人民币兑换，从而降低成本。

Issa称，可交易的金融产品种类将扩大，包括债券、外汇和股票。

澳洲在使用人民币方面仍落后于全球竞争对手，尽管2013年就开始启动了相关计划。

澳洲借款者最近开始发行人民币债券，在澳洲股票交易所挂牌，但在欧洲或亚洲清算。

今年稍早，澳洲罗伊山(Roy Hill)铁矿石项目的78亿美元贷款，部分以人民币提供。

中国对矿产的大量需求，推动澳洲经济连续二十多年不间断增长。两国希望在年底前签署双边自由贸易协定。(完)

(编译 李爽/王丽鑫；审校 张涛)

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