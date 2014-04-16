独家:赛门铁克执行长去职 引发维权投资者和买家关注--消息

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约4月15日 - 据数位知情消息人士透露，杀毒安全软件制造商--赛门铁克(Symantec)(SYMC.O)执行长Steve Bennett上月突遭解雇一事，吸引了维权投资者和私募股权投资公司的关注，可能进而导致该公司被分拆或出售。
消息人士称，包括ValueAct Capital在内的维权投资者正在检视公司前景，可能决定增持该公司股份，以促进公司的改变。ValueAct拒绝发表评论。
与此同时，消息人士称，包括贝恩资本、黑石集团(百仕通)(BX.N)和凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)在内的一些私募股权投资公司，已开始评估杠杆收购全部或部分赛门铁克股权的可行性。贝恩资本没有回复置评要求，其余私募股权投资公司则拒绝评论。
赛门铁克以诺顿(Norton)杀毒软件闻名，公司价值约为140亿美元。该公司拒绝作出评论。
最近几周，一些私募股权投资公司已在接触赛门铁克讨论交易的可能性，但消息人士称目前尚未严肃的磋商。这些消息人士提醒称，目前谈论这些磋商是否会取得进展，仍为时尚早。
目前还不清楚是否有维权投资者增持赛门铁克股份。消息人士称，因为认为获利有限，至少两家主要维权投资者已反对增持该股。
消息人士称，在赛门铁克与任何一家潜在买家进入磋商前，该公司的董事会与管理层都将提出营运计划，并找到一位专职执行长。目前该公司由临时执行长Michael Brown领导。
一位知情消息人士称，赛门铁克已聘请猎头专家Russell Reynolds Associates寻找一位新的执行长。该猎头公司拒绝发表评论。
本月稍早，消息人士称赛门铁克即将聘请摩根大通(JPM.N)，以获得策略建议，并应对投资者维权的事宜。
赛门铁克将于5月8日公布公司业绩，消息人士称，该公司董事会料将在此之前的本月会议上讨论各种方案。
包括维权股东在内等各方表态对赛门铁克有兴趣，意味着该公司可能不得不立即行动。
过去12个月赛门铁克股价累计跌约17%，同期内标准普尔500系统软件指数.SPLRCSYSF涨26%。在执行长被解雇的消息传出后，赛门铁克股价在3月21日当天最多挫跌了14%。他是该公司两年内第二位去职的执行长。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
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