独家:赛门铁克执行长去职 引发维权投资者和买家关注--消息

路透纽约4月15日 - 据数位知情消息人士透露，杀毒安全软件制造商--赛门铁克(Symantec)(SYMC.O)执行长Steve Bennett上月突遭解雇一事，吸引了维权投资者和私募股权投资公司的关注，可能进而导致该公司被分拆或出售。

消息人士称，包括ValueAct Capital在内的维权投资者正在检视公司前景，可能决定增持该公司股份，以促进公司的改变。ValueAct拒绝发表评论。

与此同时，消息人士称，包括贝恩资本、黑石集团(百仕通)(BX.N)和凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)在内的一些私募股权投资公司，已开始评估杠杆收购全部或部分赛门铁克股权的可行性。贝恩资本没有回复置评要求，其余私募股权投资公司则拒绝评论。

赛门铁克以诺顿(Norton)杀毒软件闻名，公司价值约为140亿美元。该公司拒绝作出评论。

最近几周，一些私募股权投资公司已在接触赛门铁克讨论交易的可能性，但消息人士称目前尚未严肃的磋商。这些消息人士提醒称，目前谈论这些磋商是否会取得进展，仍为时尚早。

目前还不清楚是否有维权投资者增持赛门铁克股份。消息人士称，因为认为获利有限，至少两家主要维权投资者已反对增持该股。

消息人士称，在赛门铁克与任何一家潜在买家进入磋商前，该公司的董事会与管理层都将提出营运计划，并找到一位专职执行长。目前该公司由临时执行长Michael Brown领导。

一位知情消息人士称，赛门铁克已聘请猎头专家Russell Reynolds Associates寻找一位新的执行长。该猎头公司拒绝发表评论。

本月稍早，消息人士称赛门铁克即将聘请摩根大通(JPM.N)，以获得策略建议，并应对投资者维权的事宜。

赛门铁克将于5月8日公布公司业绩，消息人士称，该公司董事会料将在此之前的本月会议上讨论各种方案。

包括维权股东在内等各方表态对赛门铁克有兴趣，意味着该公司可能不得不立即行动。

过去12个月赛门铁克股价累计跌约17%，同期内标准普尔500系统软件指数.SPLRCSYSF涨26%。在执行长被解雇的消息传出后，赛门铁克股价在3月21日当天最多挫跌了14%。他是该公司两年内第二位去职的执行长。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。