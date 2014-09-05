赛门铁克高管淡化中国采购禁令报导

路透北京9月4日（记者 Gerry Shih） - 美国安全软件企业赛门铁克高管称，该公司仍在与中国政府机构合作。中国官方媒体8月报导称，中国政府青睐国产安全软件，赛门铁克等外国安全软件供应商未入选中国政府采购名单。

6月就任赛门铁克亚洲区高级副总裁的Adrian Jones淡化了有关政府禁令的报导，称其为“噪音”。他表示，预计今年将在华录得良好的销售增长，表现可能优于中国经济增速。

“（中国）年经济增速仍有6-7%， 因此我们的增速若能超过它，双倍于此，就是很棒的了，”Jones本周在赛门铁克北京办公室接受采访时说道。“我预计今年在中国将实现良好增长。”

《中国日报》8月报导称，中央国家机关政府采购中心出于安全考虑，在防病毒软件核准采购名单中剔除了外资企业。

Jones称，没有收到“我们被禁的任何官方通知”，仍与各类国有企业保持业务往来，其中包括几乎所有的电信服务提供商。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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