赛门铁克高管淡化中国采购禁令报导

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月4日（记者 Gerry Shih） - 美国安全软件企业赛门铁克高管称，该公司仍在与中国政府机构合作。中国官方媒体8月报导称，中国政府青睐国产安全软件，赛门铁克等外国安全软件供应商未入选中国政府采购名单。
6月就任赛门铁克亚洲区高级副总裁的Adrian Jones淡化了有关政府禁令的报导，称其为“噪音”。他表示，预计今年将在华录得良好的销售增长，表现可能优于中国经济增速。
“（中国）年经济增速仍有6-7%， 因此我们的增速若能超过它，双倍于此，就是很棒的了，”Jones本周在赛门铁克北京办公室接受采访时说道。“我预计今年在中国将实现良好增长。”
《中国日报》8月报导称，中央国家机关政府采购中心出于安全考虑，在防病毒软件核准采购名单中剔除了外资企业。
Jones称，没有收到“我们被禁的任何官方通知”，仍与各类国有企业保持业务往来，其中包括几乎所有的电信服务提供商。（完）
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。