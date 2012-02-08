赛门铁克一产品源代码被黑客公开

路透2月7日电（记者 Joseph Menn/Frank Jack Daniel）---周二一名黑客公布了杀毒软件生产商赛门铁克旗下pcAnywhere产品的源代码，令人担心其他黑客可能找到该产品安全漏洞、并试图侵入用户电脑。

这位自称YamaTough的黑客事前曾与赛门铁克通过邮件进行谈判，索要5万美元以销毁代码，但是赛门铁克并未同意。

邮件於周一公布，但是该黑客和赛门铁克都表示参与谈判只是个幌子。YamaTough表示，他总是会公布源代码的。赛门铁克则声称，谈判是在执法部门的指挥下进行的。

谈判同样可能有助於为赛门铁克赢得时间为该程序开发补丁。pcAnywhere程序用於远程登录。

“公司为代码公布进行准备，1月23日以来已经开发并公布了一系列补丁。”赛门铁克发言人Cris Paden表示。

Cris Paden称，公司已经与客户进行了沟通，并未出现客户流失。如果客户使用升级後的版本，他们的风险应该没有增加。

赛门铁克预计黑客还可能公布2006版诺顿杀毒企业版和诺顿网络安全特警的源代码。“我们已经公开声明，这些是旧代码，赛门铁克和诺顿用户不会因为这些代码被公布而面临更多风险。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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