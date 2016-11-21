赛门铁克将以23亿美元收购LifeLock

路透11月20日 - 电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec)(SYMC.O)表示，将收购美国身份盗窃保护服务公司LifeLock Inc (LOCK.N)，交易价值为23亿美元。

赛门铁克发布公告称，预计将用资产负债表上的现金以及发行7.5亿美元新债来为上述交易提供资金。路透在周日稍早的最初报导中称，赛门铁克在竞购LifeLock中处于领先。

该交易将扩展赛门铁克的消费者产品。该公司在8月斥资46.5亿美元收购帮助企业维护网络安全的企业Blue Coat。该交易对于对冲基金Elliott Management而言也是一个胜利，该基金推动LifeLock探讨未来的选择。

赛门铁克称，收购LifeLock的交易预计不会对其明年的财务状况产生实质影响，并确认了2017和2018财年的财测。

位于亚利桑那坦佩的LifeLock提供的服务包括，监控新开账号和信用相关申请，以便提醒消费者未授权使用其身份的情况。该公司还与政府机构、商户和债权人合作修补身份被盗的影响。

LifeLock称截至第三季末，公司拥有440万会员，较上年同期增长8%。

收购LifeLock后，赛门铁克提供杀毒软件的消费者部门将得到加强。赛门铁克正在逐步远离所谓更加商品化的服务，公司今年1月将旗下数据存储业务Veritas作价74亿美元，出售给凯雷投资集团(Carlyle Group) (CG.O)。

赛门铁克2月时宣布，从侧重科技业的投资公司银湖投资集团(Silver Lake Partners LP)获得5亿美元注资。

当赛门铁克同意收购Blue Coat时，银湖再度注资5亿美元。私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)向赛门铁克出售Blue Coat，并同意向合并后的公司重新投资7.5亿美元。

Blue Coat首席执行官(CEO)Greg Clark在交易达成后出任赛门铁克CEO。(完)