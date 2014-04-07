赛门铁克将聘请银行协助其应对维权投资者--消息

纽约路透4月4日 -据数位知情消息人士透露，杀毒安全软件制造商赛门铁克(Symantec)(SYMC.O)正在聘请银行，为公司提供应对维权投资者的策略和防备建议。赛门铁克最近因为营收下降和竞争激烈解雇了执行长。

消息人士周五称，赛门铁克最近几周在面试顶级华尔街银行，包括摩根大通(JPM.N)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)。赛门铁克以诺顿(Norton)杀毒软件闻名，公司价值约为140亿美元。

消息人士表示，以前曾协助赛门铁克应对投资者维权的摩根大通预计将赢得财务顾问的头衔，不过这还有待最后确定。该消息人士要求匿名，因为相关商谈没有公开。

消息人士透露，由于担心近期公司动荡和管理层变动有可能导致维权投资者采取行动，赛门铁克决定聘请一家银行。维权投资者通常会买入一家公司的股票，逼迫管理层换人。

该人士补充称，一些大型维权基金已将赛门铁克视为潜在目标，开始密切关注该公司。

赛门铁克公司代表拒绝置评，但称公司通常会聘请财务顾问协助公司业务。摩根大通、高盛和摩根士丹利均拒绝置评。

赛门铁克3月20日出人意料地解雇了上任还不到两年的执行长Steve Bennett，目前在寻找新的CEO人选。

赛门铁克股价过去12个月挫跌了17.5%，Nasdaq综合股价指数.IXIC同期为上涨1.5%。在执行长被解雇的消息传出后，赛门铁克股价在3月21日当天最多挫跌了14%。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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