赛门铁克称“想哭”病毒攻击“极有可能”是朝鲜相关黑客所为

谷歌语音助手登陆iPhone 挑战苹果Siri
路透5月17日 - Alphabet旗下谷歌周三称，将为苹果iPhone提供其电子助手，以期争夺更高端的智能手机市场，挑战苹果设备的Siri功能。
路透华盛顿5月22日 - 网络安全公司赛门铁克(SYMC.O)周一称，本月“想哭”(WannaCry)病毒网络攻击事件“极有可能”是一个与朝鲜有关的黑客集团所为，该病毒令全球逾30万台电脑中招，干扰了全球医院、银行和学校的运行。
赛门铁克称，这个蔓延逾150国的病毒与今年稍早被用于针对特定目标的网络攻击中的前一版蠕虫病毒“几乎相同”，而且使用了Lazarus黑客组织之前在网络行动中也使用过的黑客工具和架构。
美国政府和网络安全研究人士认为Lazarus和朝鲜有关。(完)
(编译 孙国玉；审校 李婷仪)
路透5月17日 - Alphabet旗下谷歌周三称，将为苹果iPhone提供其电子助手，以期争夺更高端的智能手机市场，挑战苹果设备的Siri功能。
路透华盛顿5月16日 - 肆虐全球的“想哭”(WannaCry)勒索软件发布者警告，将释出更多恶意代码，周二各国政府注意力已转向可能面临一波新的网络安全威胁。
路透新加坡/华盛顿5月15日 - 亚洲一些政府及企业周一表示，他们的一些运营活动受到WannaCry网路勒索病毒的干扰，但网路安全专家警告称，随着有更多员工打开电脑检查电子邮件，影响层面将会进一步扩大。