赛门铁克称“想哭”病毒攻击“极有可能”是朝鲜相关黑客所为

路透华盛顿5月22日 - 网络安全公司赛门铁克(SYMC.O)周一称，本月“想哭”(WannaCry)病毒网络攻击事件“极有可能”是一个与朝鲜有关的黑客集团所为，该病毒令全球逾30万台电脑中招，干扰了全球医院、银行和学校的运行。

赛门铁克称，这个蔓延逾150国的病毒与今年稍早被用于针对特定目标的网络攻击中的前一版蠕虫病毒“几乎相同”，而且使用了Lazarus黑客组织之前在网络行动中也使用过的黑客工具和架构。

美国政府和网络安全研究人士认为Lazarus和朝鲜有关。(完)