赛门铁克将分拆成系统安全及数据储存软件两家公司

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透10月9日 - 电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec)(SYMC.O)将拆分成为两家上市公司，其中一家出售系统安全软件，另外一家则提供数据管理服务，这可望提高其被收购的魅力。
最近几季赛门铁克的营收成长表现落后于系统安全软件市场的同业，因个人电脑销售放缓损及对该公司软件的需求；系统安全软件通常与新电脑一同打包出售。
赛门铁克在移动设备系统安全市场上也未能建立强势地位。
“过去10年来，赛门铁克在科技股投资人耳中是个令人头疼的名字。董事会做出对于公司及投资人而言符合战略逻辑的决定，令人感到欣慰，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives表示。
今年是企业分拆活动至为热络的一年，赛门铁克亦加入此一行列。根据专为对冲基金及机构投资人提供订阅服务的Spin-Off Research数据，今年有超过60件的企业分拆活动，超过2000年以来任何一年的数字。
Piper Jaffray分析师Andrew Nowinski在一份报告中指出，思科(CSCO.O)及NetApp(NTAP.O)等潜在买家，可能对于赛门铁克分拆后的公司有收购兴致。
赛门铁克称，这次分拆料将在2015年12月底之前完成。
摩根大通为赛门铁克的财务顾问。
赛门铁克周四收盘下跌2.4%至每股23.44美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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