赛门铁克将以47亿美元买下Blue Coat 加强企业安全业务

路透6月12日 - 技术安全企业赛门铁克(Symantec)(SYMC.O)表示，将以46.5亿美元现金，将非上市网络安全公司Blue Coat收入囊中。这项交易可望加强赛门铁克企业安全业务的实力。

赛门铁克高层在周日接受访问时表示，Blue Coat帮助保护企业网关抵御网络攻击，该项服务将可作为赛门铁克对大型企业客户现有的电邮与末端安全服务的补充。

“Blue Coat针对来自网络的威胁提供服务，与我们现有的服务结合起来，将为客户提供更好的保护，”赛门铁克临时总裁兼首席运营官Ajei Gopal表示。

公司首席财务官Thomas Seifert指出，赛门铁克早已将目标锁定Blue Coat，但打算先将Veritas部门分拆完毕后再进行收购。他表示，这项交易预计在第三季完成，将很快产生价值。

买下Blue Coat之后，赛门铁克62%的营收将来自企业安全业务，而且在与其他业者竞争时也将更加游刃有余。该公司未来的合并总营收将达到44亿美元。

Seifert称，虽然该公司业务重心正转向企业安全，但并不打算马上出售消费部门；他还补充称，消费业务是该公司旗下利润较高的业务。

通过买下Blue Coat，赛门铁克也将解决领导层问题，Blue Coat的执行长Greg Clark将成为赛门铁克的执行长。在赛门铁克公布令人失望的季报后，该公司前执行长Michael Brown于4月离职。

Blue Coat一直准备在今夏稍晚进行首次公开发行(IPO)。该公司的出售意味着Blue Coat的私募股权投资人贝恩资本(Bain Capital)将获益匪浅。贝恩资本去年以24亿美元从同业Thoma Bravo手中收购了Blue Coat Systems。

“我们拥有富有成效的伙伴关系，赛门铁克是全球网络安全领域的佼佼者，我们对成为该公司的重要投资人感到兴奋不已，”贝恩资本的董事总经理David Humphrey在一则声明中说。Humphrey将加入赛门铁克的董事会，因为该公司同意向赛门铁克的可转债投资7.5亿美元。

专注于科技领域投资的私募股权投资公司Silver Lake Partners也同意购买5亿美元赛门铁克可转债，从而使其对赛门铁克的投资额增加一倍，至10亿美元。

赛门铁克此次交易的财务顾问为摩根大通(JPM.N)、巴克莱(BARC.L)、美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)和富国银行(WFC.N)，法律顾问为Fenwick & West和Simpson Thacher & Bartlett。Blue Coat的财务顾问为高盛公司(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)和瑞士信贷银行(MLPN.P)，法律顾问为Ropes & Gray和Wilson Sonsini Goodrich & Rosati。

华尔街日报周日最先报导了该交易的消息。(完)