赛门铁克同意将数据存储部门Veritas出售给凯雷--消息人士

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月11日 - 一位知情消息人士表示，电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec)(SYMC.O)已同意将旗下数据存储业务Veritas卖给私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)。
该位人士表示，交易可能最早于周二宣布，赛门铁克将于这天公布季度财报。由于此事未公开，该人士要求匿名。
目前尚未能立即联络上赛门铁克进行评论，凯雷则拒绝置评。
彭博上月首先报导称，赛门铁克接近与凯雷集团达成协议，以70-80亿美元的价格出售Veritas。
赛门铁克为Veritas寻找买家已有数月之久，但由于分拆公司有关的税务负担，导致潜在买家兴趣寥寥。(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。