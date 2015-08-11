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国际财经 | 2015年 8月 11日 星期二 14:01 BJT

赛门铁克同意将数据存储部门Veritas出售给凯雷--消息人士

路透8月11日 - 一位知情消息人士表示，电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec)(SYMC.O)已同意将旗下数据存储业务Veritas卖给私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)。

该位人士表示，交易可能最早于周二宣布，赛门铁克将于这天公布季度财报。由于此事未公开，该人士要求匿名。

目前尚未能立即联络上赛门铁克进行评论，凯雷则拒绝置评。

彭博上月首先报导称，赛门铁克接近与凯雷集团达成协议，以70-80亿美元的价格出售Veritas。

赛门铁克为Veritas寻找买家已有数月之久，但由于分拆公司有关的税务负担，导致潜在买家兴趣寥寥。(完)

(编译 陈宗琦；审校 郑茵)

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