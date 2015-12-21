中国化工集团将对先正达收购价提高至440亿美元--彭博

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透12月18日 - 据彭博援引消息人士的话报导称，中国化工集团公司将其对瑞士农化集团先正达(Syngenta) SYNN.VX的收购价提高约20亿美元至440亿美元，并提出了两步走的收购策略。
据彭博周五报导，中国化工集团提出按每股470瑞郎(472美元)的价格收购先正达70%的股份，并拥有后期收购剩余30%股权的选择权。
记者尚未立即联系到上述公司相关人士就此发表评论。
据彭博报导，先正达出于监管顾虑，拒绝了中国化工集团上个月发出的收购提议。先正达今年拒绝孟山都(Monsanto)(MON.N) 470亿美元的收购提议后面临着提高股东回报的压力。
彭博报导，新的收购提议框架使得中国化工集团能够在完全掌控先正达之前，先进行业务整合。
先正达临时首席执行官John Ramsay周五稍早对道琼斯表示，先正达准备与业内人士讨论交易事宜，包括孟山都。
Ramsay称，孟山都还没有重启对先正达的收购，但与西方同业相比，与中国化工集团做交易面临的监管障碍会小一些。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)