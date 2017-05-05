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中国财经 | 2017年 5月 5日 星期五 13:47 BJT

中国化工收购瑞士先正达已获得后者股东足够票数支持

路透苏黎世5月5日 - 中国化工和瑞士先正达(SYNN.S)周五宣布，中国化工以430亿美元对后者的收购已经获得先正达股东足够数目的支持。

“在收购的截止日期5月4日，根据初步数据，大约80.7%的股票已经投票支持。虽然要到5月10日公布最终结果时才能得到确认，但最低支持率67%这个条件已经达到，”他们在联合声明中称。

中方的出价为每股465美元。先正达股票周四收报459瑞郎。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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