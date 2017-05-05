中国化工收购瑞士先正达已获得后者股东足够票数支持

中国国家电网决定收购希腊电网商ADMIE的24%股权

根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。