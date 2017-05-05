中国化工收购瑞士先正达已获得后者股东足够票数支持

中国国家电网决定收购希腊电网商ADMIE的24%股权
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
路透苏黎世5月5日 - 中国化工和瑞士先正达(SYNN.S)周五宣布，中国化工以430亿美元对后者的收购已经获得先正达股东足够数目的支持。
“在收购的截止日期5月4日，根据初步数据，大约80.7%的股票已经投票支持。虽然要到5月10日公布最终结果时才能得到确认，但最低支持率67%这个条件已经达到，”他们在联合声明中称。
中方的出价为每股465美元。先正达股票周四收报459瑞郎。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
路透台北6月21日 - 台湾证券交易所官员周三表示，若以去年底追踪MSCI明晟新兴市场指数的资产管理规模估算，中国A股纳入初期将令约150亿台币资金流出台股。
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。