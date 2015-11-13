企业并购：先正达拒绝中国化工集团420亿美元收购--彭博

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透11月12日 - 据彭博周四报导，瑞士农化集团先正达(Syngenta) 拒绝了中国化工集团公司(ChemChina)约420亿美元的收购，称在监管方面存在担忧。
报导称，中国化工集团开价每股约449瑞郎，对先正达的估价约为417亿瑞郎(417.2亿美元)。
此前，孟山都(Monsanto) 也曾开出类似价格收购先正达，但在先正达认为出价太低后撤回。
彭博引述消息人士称，两家公司仍在进行磋商，未来几周仍有达成协议的可能性。
报导称，先正达也在与其他收购者进行磋商。
路透暂无法联系上先正达和中国化工集团公司置评。
先正达周四收跌0.69%，报345.90瑞郎。(完)
(编译 李春喜 审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”