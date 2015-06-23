企业并购：先正达董事长重申拒绝孟山都收购提议，称收购报价要公允

韩国已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
路透苏黎世6月23日 - 瑞士先正达(Syngenta) 董事长Michel Demare再次证实，拒绝美国农用化学品公司孟山都(Monsanto) 当前的收购提议，称任何并购要约都必须有个公允价格，并且高度确定将清除监管阻碍。
Demare表示，先正达将考虑未来的收购提议，但前提是收购提议满足特定要求。
“一个收购先正达的严肃提议的估值必须全面和公允，”Demare在该公司YouTube频道的一个视频里表示。
“它必须认识到股东固有的福利组合，而且高度确定交易能完成，并包括交易失败情况下补偿如何。”
Demare称，孟山都试图以“低廉”价格购买先正达，公司董事会一致拒绝孟山都最初的收购提议。
孟山都周三将公布第三季业绩，届时料谈论可能与先正达合并的话题。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。