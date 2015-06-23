企业并购：先正达董事长重申拒绝孟山都收购提议，称收购报价要公允

路透苏黎世6月23日 - 瑞士先正达(Syngenta) 董事长Michel Demare再次证实，拒绝美国农用化学品公司孟山都(Monsanto) 当前的收购提议，称任何并购要约都必须有个公允价格，并且高度确定将清除监管阻碍。

Demare表示，先正达将考虑未来的收购提议，但前提是收购提议满足特定要求。

“一个收购先正达的严肃提议的估值必须全面和公允，”Demare在该公司YouTube频道的一个视频里表示。

“它必须认识到股东固有的福利组合，而且高度确定交易能完成，并包括交易失败情况下补偿如何。”

Demare称，孟山都试图以“低廉”价格购买先正达，公司董事会一致拒绝孟山都最初的收购提议。

孟山都周三将公布第三季业绩，届时料谈论可能与先正达合并的话题。(完)