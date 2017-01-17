先正达执行长预期监管方将很快批准中国化工对其收购--CNBC

路透苏黎世1月16日 - 瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)(SYNN.S)执行长Erik Fyrwald周一表示，预计监管机构很快将批准中国化工集团公司以430亿美元收购该公司的交易。

“我非常有信心将会完成交易。我们正取得巨大进展，”他在出席达沃斯世界经济论坛年会之际接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时称。

“我们目前与美国和欧盟的监管机构合作良好，预计可以在不远的将来最终完成协议，”他说。

消息人士上周对路透表示，中国化工和先正达已向欧盟反垄断监管机构提出小幅让步，以解决围绕这项并购案的疑虑。(完)