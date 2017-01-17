先正达执行长预期监管方将很快批准中国化工对其收购--CNBC

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透苏黎世1月16日 - 瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)(SYNN.S)执行长Erik Fyrwald周一表示，预计监管机构很快将批准中国化工集团公司以430亿美元收购该公司的交易。
“我非常有信心将会完成交易。我们正取得巨大进展，”他在出席达沃斯世界经济论坛年会之际接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时称。
“我们目前与美国和欧盟的监管机构合作良好，预计可以在不远的将来最终完成协议，”他说。
消息人士上周对路透表示，中国化工和先正达已向欧盟反垄断监管机构提出小幅让步，以解决围绕这项并购案的疑虑。(完)
(编译 郑茵 审校)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。