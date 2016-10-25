先正达称中国化工收购交易将延迟到2017年第一季完成

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透苏黎世10月25日 - 瑞士农药和种子集团先正达(Syngenta)(SYNN.S)周二表示，中国国有企业中国化工集团收购先正达的交易预计延迟到明年第一季完成；最初预估为今年完成。
“在行业整合的背景下，欧盟及其他地区的监管机构最近要求提供大量的额外资料，因此我们现在预计监管审查过程要延长至2017年第一季。中国化工和先正达仍全面致力于该交易，相信交易能够完成，”先正达执行长Erik Fyrwald在声明中称。
先正达第三季剔除汇率波动的营收较上年同期下降3%至25亿美元，路透调查的分析师原本平均预计营收下降0.5%至26亿美元。(完)
(编译 王兴亚；审校 王洋)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。