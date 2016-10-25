先正达称中国化工收购交易将延迟到2017年第一季完成

路透苏黎世10月25日 - 瑞士农药和种子集团先正达(Syngenta)(SYNN.S)周二表示，中国国有企业中国化工集团收购先正达的交易预计延迟到明年第一季完成；最初预估为今年完成。

“在行业整合的背景下，欧盟及其他地区的监管机构最近要求提供大量的额外资料，因此我们现在预计监管审查过程要延长至2017年第一季。中国化工和先正达仍全面致力于该交易，相信交易能够完成，”先正达执行长Erik Fyrwald在声明中称。

先正达第三季剔除汇率波动的营收较上年同期下降3%至25亿美元，路透调查的分析师原本平均预计营收下降0.5%至26亿美元。(完)