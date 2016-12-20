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中国财经 | 2016年 12月 20日 星期二 14:52 BJT

中国化工对先正达430亿美元的收购要约再度延长至3月2日

路透苏黎世12月20日 - 中国化工集团[CNNCC.UL]周二称，已将对瑞士先正达(SYNN.S)的430亿美元现金收购要约延长至2017年3月2日。

中国化工集团在声明中称，收购要约的其他条款和条件均未改变，希望在2017年第一季获得目前尚未达成的监管许可。

中国化工集团此前在11月1日宣布将该要约延长至1月5日。(完)

(编译 王琛；审校 王兴亚)

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