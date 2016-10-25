先正达股价大跌 欧盟能否批准中国化工对其收购引担忧

路透布鲁塞尔/苏黎世10月24日 - 瑞士农药和种子集团先正达(Syngenta)(SYNN.S)周一股价一度跌逾9%，此前欧盟执委会的电邮引发市场怀疑中国国企中国化工拟以430亿美元收购先正达的交易能否修成正果。

这是中国最大的一笔对外投资。两家公司在一周前与欧盟反垄断机构会面，力图缓解此项并购在竞争性方面所造成的疑虑。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso在一封电子邮件中称，两家公司均未提出任何让步。

这意味着执委会或者将在10月28日最后期限之前无条件批准交易，或者开展一项全面调查，而这个调查过程可能需时多达五个月。

先正达发言人在被问及相关事宜时表示，公司仍有信心交易将在年底前有结论。发言人随后进行澄清，称这只是重申先正达在7月22日的公开言论。

先正达称或将在周二公布第三季业绩时，提供有关交易进展的更新信息。

先正达股价在瑞士股市收跌5.8%5至397.50瑞郎，脱离日低383.50。中国化工之前同意的每股465美元的现金报价，按当前汇率计算，约合462瑞郎，另外还有5瑞郎的特别股息。

同时，澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)在网站上称，10月27日这一决定日期“应并购双方要求而推迟，以便其向ACCC提供更多信息。新的决定日将在适当的时候公布。”

Baader Helvea的分析师称，他们认为先正达股价下挫是“严酷但可以理解的”，但仍预计该交易将在明年上半年完成。

“我们认为(欧盟执委会)在打政治牌，以使欧盟在重点问题(即基因改造相关的议题，贸易议题等等)上达到目的，因此欧盟执委会试图向中国化工/中国施压，使其提出令人感兴趣的要约，”分析师给投资者的报告中写道。

虽然先正达对于今年完成交易的预测看起来“雄心勃勃”，但分析师认为该交易面临危险。

“如果发生最最坏的情况，交易失败，我们认为德商巴斯夫(BASF)(BASF) (BASFn.DE)会再次感兴趣，”他们补充道，但巴斯夫报出的报价可能要低于中国化工。(完)