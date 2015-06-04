《独家新闻》德商巴斯夫正考虑竞购先正达之可能性--消息人士

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透6月3日 - 知情人士周三称，德商巴斯夫(BASF) 正在考虑可能向瑞士同业先正达(Syngenta) 发出并购要约。先正达已从孟山都(Monsanto) 收到450亿美元的收购要约。
消息人士表示，巴斯夫正与投行人士讨论对先正达出价的可能性，不过尚未作出决定，竞购也可能不会付诸行动。消息人士要求不具名，因上述商议为保密进行。
另一消息人士称，目前先正达以反垄断障碍为由拒绝孟山都的提议，不过双方代表律师上周在纽约会面，讨论能否克服监管障碍。巴斯夫竞购先正达也可能面临严重反垄断问题。
巴斯夫、先正达和孟山皆拒绝评论。
巴斯夫是以销售计全球最大的化工集团，公司同时研发改良作物诸如抗旱等特性，但需仰赖合作伙伴方能向市场提供种子成品，而最大的伙伴就是孟山都。
巴斯夫的农作物化工部门2014年营收为54亿欧元，约占全球农作物化学市场的11%，仅次于先正达和德商拜耳(Bayer) 而位居第三。若与先正达联手，料将引发规模可观的反垄断相关资产出售。(完) (编译 王丽鑫；审校 陈宗琦/龚芳)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。