孟山都提出20亿美元分手费 再出砝码欲拿下先正达

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约6月7日 - 美国农用化学品公司孟山都公司(MON.N)周日发表声明称，如果对先正达(Syngenta)SYNN.VX的收购不能获得全球监管机构批准，将向后者支付20亿美元反向分手费。
此举是孟山都收购瑞士先正达的又一努力。先正达稍早拒绝孟山都450亿美元的收购报价，但孟山都仍紧追不舍。
据称孟山都及其顾问最近在努力宽慰先正达对监管障碍的担忧，不过了解先正达想法的一位消息人士表示，可能不会达成交易。
孟山都董事长兼执行长Hugh Grant在一份声明中称，先正达尚未就该交易进行实质协商，令人失望，但该公司仍希望“促成合并的机会，”并寻求与先正达管理层和董事会进行磋商。
若交易得以成行，合并后的公司在美国种子市场将占逾40%的市场份额。一位业内知情人士此前表示，先正达预计，监管部门将考虑合并后公司在整体农业投入市场的控制程度。(完)
(编译 李爽 审校 王丽鑫)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。