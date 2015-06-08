版本:
中国
国际财经 | 2015年 6月 8日 星期一 10:23 BJT

孟山都提出20亿美元分手费 再出砝码欲拿下先正达

路透纽约6月7日 - 美国农用化学品公司孟山都公司(MON.N)周日发表声明称，如果对先正达(Syngenta)SYNN.VX的收购不能获得全球监管机构批准，将向后者支付20亿美元反向分手费。

此举是孟山都收购瑞士先正达的又一努力。先正达稍早拒绝孟山都450亿美元的收购报价，但孟山都仍紧追不舍。

据称孟山都及其顾问最近在努力宽慰先正达对监管障碍的担忧，不过了解先正达想法的一位消息人士表示，可能不会达成交易。

孟山都董事长兼执行长Hugh Grant在一份声明中称，先正达尚未就该交易进行实质协商，令人失望，但该公司仍希望“促成合并的机会，”并寻求与先正达管理层和董事会进行磋商。

若交易得以成行，合并后的公司在美国种子市场将占逾40%的市场份额。一位业内知情人士此前表示，先正达预计，监管部门将考虑合并后公司在整体农业投入市场的控制程度。(完)

(编译 李爽 审校 王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐