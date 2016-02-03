先正达CEO称有信心中国化工收购案获得监管批准及融资

路透瑞士巴塞尔2月3日 - 瑞士农化集团先正达SYNN.VX执行长John Ramsay周三称，他认为中国化工收购先正达的计划，不会遇到重大监管阻挠。

“我认为交易要得到监管部门的批准不会非常困难，”先正达执行长John Ramsay接受路透专访时表示，并称，中国化工已经为这宗高达430亿美元交易取得融资。

他称他预期反垄断监管机构将承认两家公司市场重叠程度有限，而负责为国家安全把关的美国外资审议委员会(CFIUS)将不会成为一大障碍。

不过中国化工集团已经同意，若未能达成交易的所有要求，将支付约30亿美元费用给先正达，在此同时若该笔交易未能成功的责任可归咎于先正达，则先正达将欠中国化工集团约15亿美元。

Ramsay表示，对于先正达股东而言，这笔交易“非常适当且具有吸引力”，但若有其他竞购提案，董事会也必然将会予以考虑。(完)