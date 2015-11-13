先正达拒绝中国化工集团420亿美元收购--彭博

路透11月12日 - 据彭博周四报导，瑞士农化集团先正达(Syngenta)SYNN.VX拒绝了中国化工集团公司(ChemChina)约420亿美元的收购，称在监管方面存在担忧。

报导称，中国化工集团开价每股约449瑞郎，对先正达的估价约为417亿瑞郎(417.2亿美元)。

此前，孟山都(Monsanto)(MON.N)也曾开出类似价格收购先正达，但在先正达认为出价太低后撤回。

彭博引述消息人士称，两家公司仍在进行磋商，未来几周仍有达成协议的可能性。

报导称，先正达也在与其他收购者进行磋商。

路透暂无法联系上先正达和中国化工集团公司置评。

先正达周四收跌0.69%，报345.90瑞郎。(完)