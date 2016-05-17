先正达称中国化工收购要约期限延长 因未获得全部审批

路透苏黎世5月17日 - 瑞士农药厂商先正达(Syngenta)SYNN.VX周二表示，中国化工集团的收购要约有效期延长，因仍有一些监管审批未完成。

“我们尚未获得所有的监管批准，”先正达称，并补充道，该公司仍预计交易会在年底前完成。

先正达稍早表示，对先正达的收购要约首次延期自5月24日开始，到7月18日结束。(完)