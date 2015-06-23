先正达董事长重申拒绝孟山都收购提议 称收购报价要公允

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透苏黎世6月23日 - 瑞士先正达(Syngenta)SYNN.VX董事长Michel Demare再次证实，拒绝美国农用化学品公司孟山都(Monsanto)(MON.N)当前的收购提议，称任何并购要约都必须有个公允价格，并且高度确定将清除监管阻碍。
Demare表示，先正达将考虑未来的收购提议，但前提是收购提议满足特定要求。
“一个收购先正达的严肃提议的估值必须全面和公允，”Demare在该公司YouTube频道的一个视频里表示。
“它必须认识到股东固有的福利组合，而且高度确定交易能完成，并包括交易失败情况下补偿如何。”
Demare称，孟山都试图以“低廉”价格购买先正达，公司董事会一致拒绝孟山都最初的收购提议。
孟山都周三将公布第三季业绩，届时料谈论可能与先正达合并的话题。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
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