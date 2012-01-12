圣元国际因婴儿死亡事件遭调查

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海1月12日电---新华社周四报导称，中国工商部门正在调查乳制品企业圣元国际 (SYUT.O)。此前，一名婴儿因疑似食用圣元优博奶粉後死亡。
新华社报导称，当地工商部门正在对该公司进行调查。据报导，江西省都昌县一名婴儿在食用圣元优博奶粉後出现腹泻和抽搐症状。
据报导，根据网上一则援引其受害者家属说法的帖子，这名男婴上周六晚在一家儿科医院死亡。
报导援引当地工商部门官员的话称，工商部门已封存了同一批次的奶粉，并对抽样奶粉进行检测。
圣元周四在声明中称，公司坚信这是一起与圣元产品无关的事件，他们对其产品的安全性有信心。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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