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时事要闻 | 2016年 3月 29日 星期二 16:02 BJT

埃航客机劫机者是埃及公民--埃及中东通讯社

路透开罗3月29日 - 埃及中东通讯社周二称，埃及航空客机的劫机者是埃及公民，名为Ibrahim Samaha。

报导称劫机者坐在K38号座位上，未给出进一步的细节。

另据塞浦路斯广播公司称，劫机者可能有个人动机，其前妻住在塞浦路斯。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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