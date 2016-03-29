埃航劫机者可能有个人原因 其前妻在塞浦路斯--CYBC

路透雅典3月29日 - 据塞浦路斯广播公司(CYBC)报导，周二劫持一架埃及航空公司客机的嫌犯可能有个人动机。

CYBC称，劫机者的前妻在塞浦路斯。

目击者称，劫机者把一封用阿拉伯文写的信扔在拉纳卡(Larnaca)机场的停机坪上，要求交给他的前妻。他的前妻是塞浦路斯人。(完)