叙政府军夺取反对派在古赛尔的最后据点

叙利亚政府军周六在真主党武装力量支持下夺取了西部村庄Buwayda，结束了反对派力量在古赛尔(Qusair)镇周边的抵抗。这对叙利亚总统阿萨德而言又是一次新的胜利。 此前叙利亚反对派力量被赶出古赛尔镇，失去了通往邻国黎巴嫩的重要补给线，政府军的士气则大受提振。路透