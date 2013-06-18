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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 18日 星期二 13:55 BJT

阿萨德：欧洲若武装叙反对派 将付出代价

叙利亚总统阿萨德接受德国《法兰克福汇报》采访时称，欧洲若向叙利亚反对派提供武器，将“付出代价”。阿萨德警告称，欧洲若向叙利亚反对派提供武器，将导致恐怖主义流向欧洲。路透
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